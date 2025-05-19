2025-2026 futbol sezonunda 1. Ligde mücadele etmeye devam edecek olan Çorum FK’nın yeni isim sponsoru ARCA Savunma'nın takıma yeni sezonda büyük güç vermesi bekleniyor.

Şirketin üst düzey iki yöneticisinin Çorum FK’ya olan ilgi ve destekleri, taraftarları yeni sezon öncesi heyecanlandırmaya başladı.

İş insanları İsmail Terlemez ve Savaş Balçık'ın ortağı olduğu ARCA Savunma, Çorum FK’nın 2. ligde mücadele ettiği sezon takıma büyük destek vererek kulübün 1. lige çıkmasında önemli katkılar sunmuşlardı.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Balçık, 2. Ligdeki şampiyonluk maçını locadan takip ederek stadyumdaki büyük sevinci taraftarlarla birlikte yaşamıştı.

Zaman zaman antrenmanları ziyaret ederek futbolcularla görüşen ve takımla iç içe olan Savaş Balçık’ın yeni sezonda da kulübe önemli katkılar sağlayacağı konuşuluyor.