AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Bağcılar Mahallesi’nde seçim bürosu açıldı.

Açılışa, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti 28.Dönem Milletvekili Adayları Zeki Gül ile Oğuzhan Kaya, eski AK Parti Milletvekili Murat Yıldırım, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seçim bürosunun açılışında konuşma yapan AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Zeki Gül, yağmura rağmen kendilerini yalnız bırakmayan partililere teşekkür ederek, “İktidara yürümek, partisine destek vermek, her şeye rağmen davasının peşinde olmak bunu gerektirirdi. Tüm partimize gönül verenlere teşekkür ediyorum. Bugün bu coşkulu kalabalığı görmek bizi fazlasıyla mutlu etti. İnşallah 14 Mayıs gecesi yine aynı coşku ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iktidar yürüyüşümüzü kutlayacağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)