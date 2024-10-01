AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, İl Başkanı Av. Murat Günay ve İl Yönetim Kurulu üyeleri, Cuma günü Çorum’da görevine başlayan Vali Ali Çalgan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ayrıca İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Vali Çalgan’ı ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı-uğurlu olmasını diledi.

Vali Çalgan, AK Partili yöneticiler ve İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ile bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.