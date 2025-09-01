AK Parti Çorum İl Başkanlığı, il koordinatörleri, belediye ve teşkilat mensuplarının katılımıyla İl Danışma Meclisi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda şehre kazandırılan hizmetler değerlendirildi, gelecek hedefleri istişare edildi.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı, İl Başkanı Yakup Alar’ın başkanlığında İl Danışma Meclisi toplantısını düzenledi. Toplantıya İl Koordinatörü Ozan Gülaçtı, Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, İl Kadın Kolları Başkanvekilinin yanı sıra il genel meclis üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, toplantıda yaptığı açıklamada, “Birlik ve beraberlik ruhuyla gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda, şehrimize kazandırılan eser ve hizmetleri değerlendirdik, hedeflerimizi istişare ettik. Çorum’umuz için gece gündüz demeden çalışan teşkilatımızla birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasında aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.” dedi.

İl Başkanı Yakup Alar, toplantıda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın şehrin yatırımları ve projeleriyle ilgili sunumunu izlediklerini belirterek, “Samimi bir aile ortamında hemhal olduk, dertleştik, kucaklaştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimizden aldığımız güçle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Aşgın ise, “AK Parti İl Danışma Meclisi toplantımızı İl Koordinatörümüz Ozan Gülaçtı başkanlığında gerçekleştirdik. Şehrimizde yaptığımız, yapmakta olduğumuz ve yapacağımız projeleri anlattığımız toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Toplantı, şehrin geleceği için yürütülen çalışmaların ve hedeflerin teşkilat mensuplarıyla paylaşılmasıyla sona erdi.