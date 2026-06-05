5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Türker Semih İstanbullu yaptı.

Türker Semih İstanbullu, çevrenin korunmasının sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, doğal kaynakların bilinçli kullanılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir yaşam anlayışının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin çevre alanında ortaya koyduğu vizyonun dünya ölçeğinde örnek teşkil ettiğini ifade eden İstanbullu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

‘TÜRKİYE, İRADE ORTAYA KOYAN BÜYÜK BİR MEDENİYET YÜRÜYÜŞÜNÜN ADI’

“Bugün; toprağın, suyun, ormanın ve gökyüzünün insanlığa yaptığı en güçlü çağrının günüdür.

Çünkü artık doğa susmuyor. Kuruyan nehirlerle, yanan ormanlarla, kirlenen denizlerle ve bozulan iklim dengesiyle insanlığa şunu haykırıyor: Ya tabiatla uyum içinde yaşayacağız ya da geleceğimizi kendi ellerimizle tüketeceğiz.

Türkiye, bu çağrı karşısında geri duran değil; irade ortaya koyan büyük bir medeniyet yürüyüşünün adıdır.

‘SIFIR ATIK HAREKETİ, KÜRESEL BİR ÇEVRE SEFERBERLİĞİDİR’

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilan edilen 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi, yalnızca bir çevre politikası değil; Türkiye Yüzyılı’nın yeşil diriliş manifestosudur.

Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi, bugün milyonlarca insanın ortak vicdanına dönüşmüş küresel bir çevre seferberliğidir. Geri kazanılan her atık, dikilen her fidan, korunan her damla su; geleceğe bırakılan bir umut mührüdür.

‘ÇEVREYİ KORUMAK, VATANI KORUMAKTIR’

Biz; betona teslim olmuş şehirler değil, nefes alan şehirler; tükenen kaynaklar değil, sürdürülebilir bir gelecek istiyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, millet bahçeleriyle, yeşil şehircilik anlayışıyla ve çevre dostu kalkınma hamleleriyle Türkiye, geleceği bugünden inşa etmektedir. Çünkü biz inanıyoruz ki; çevreyi korumak sadece doğayı değil, vatanı korumaktır.

Bir ağacı yaşatmak geleceği yaşatmaktır. Bir damla suyu korumak medeniyeti korumaktır. Ve bugün Türkiye, yalnızca kendi çevresini koruyan bir ülke değil; çevre adaleti, iklim sorumluluğu ve sürdürülebilir kalkınma konusunda küresel ölçekte söz söyleyen öncü ülkelerden biridir.

‘TÜRKİYE YÜZYILI, YEŞİL GELECEĞİN DE YÜZYILI OLACAK’

Bu anlayışın en önemli göstergelerinden biri olarak ülkemiz, Kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’e Antalya’da ev sahipliği yapacaktır. 196 ülkenin temsilcilerini buluşturacak bu tarihi zirve, yalnızca bir diplomasi platformu değil; insanlığın ortak geleceğine ilişkin kararların şekilleneceği küresel bir vicdan buluşması olacaktır.

Türkiye, COP31 sürecinde de Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya ilan ettiği “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” anlayışını rehber edinerek; çevre, iklim ve kalkınma politikalarında hakkaniyeti savunmaya, doğruları söylemeye ve insanlık adına ortak sorumluluk üstlenmeye devam edecektir. İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı; sadece ekonomik kalkınmanın değil, çevreyle uyumlu büyümenin, tabiatla barışık şehirlerin, temiz enerjinin, güçlü çevre politikalarının ve yeşil geleceğin yüzyılı olacaktır.”