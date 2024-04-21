AK Parti İl Teşkilatı, Şehitler Haftası nedeniyle Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül’ü ziyaret etti.

AK Parti Sosyal İşler Birim Başkanı Arife Betül Gülgün, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Birim Başkanı Kadir Yücel, Şehit ve Gaziler Komisyonu Başkanı Uğur Beker ile il yönetim kurulu üyeleri Şehitler Haftası kapsamında Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül’ü ziyaret ettiler. AK Parti heyeti ziyarette tüm şehitlere Allah’tan rahmet ailelerine ise sabırlar dilediler.

Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül ise yaptığı açıklamada, “Şehitlik, İslam dininde peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebedir. Bizim milletimizde bu mertebeye ulaşmak, vatanı ve milleti için canını vermek şereflerin en büyüğüdür. Bütün aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Ölümün üzerine gözlerini kırpmadan giden, kanlarıyla bayrağımıza al rengini veren bu insanlar, geride bize bu cennet vatanı bıraktılar. Ruhları şâd, mekanları cennet olsun” dedi.

Gül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AK Parti heyetine teşekkür etti.