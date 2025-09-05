Arca Çorum FK'nın altyapısında yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

İlimizi Akademi U14, U15, U16, U17 ve U19 liglerinde temsil edecek olan Arca Çorum FK'nın rakipleri önümüzdeki günlerde belli olacak.

Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Sinan Özdilli öncülüğünde yeni girecek olan Arca Çorum FK, U16 ve U17 takımları son iki hazırlık maçlarını Süper Lig takımlarının denk takımlarıyla oynadı.

İlk olarak geçtiğimiz Cuma günü Dodurga'da Başkent ekibi Gençlerbirliği konuk eden Kırmızı- Siyahlılar, Pazartesi günü de İstanbul'da Başakşehir'e konuk oldu.Oynadıkları 4 maçta da rakipleri karşısında son derece iyi bir performans sergileyen genç futbolcular sezon öncesi performanslarıyla göz doldurdular.

YENİ TEKNİK KADRO

Arca Çorum FK'nın Akademik Liglerde ilimizi temsil edecek 5 takımı da yeni antrenörlerle sezona girecek. 2025-2026 sezonunda U14 takımının başında Ersel Şahin sahaya çıkacak. Zakir Ardahanlı'nın U15 takımının başında sahaya çıkacağı yeni sezonda, U16 takımını Serhat Gökşen, U17 takımını Menderes Özarslan ve U19 takımı da Medet Aylar çalıştıracak.

TEK HEDEFİMİZ A TAKIMA KATKI SAĞLAMAK

Altyapıdan Sorumlu Yönetici Sinan Özdilli, yeni sezona tüm yaş kategorilerinde en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Şehrimizi tüm liglerde en iyi şekilde temsil edebilmek adına yoğun uğraş verdiklerinin altını çizen Özdilli, amaçlarının ise A Takıma olabildiğince futbol kazandırmak olduğunu söyledi. Altyapı tesisleri konusunda da önümüzdeki günlerde çok önemli hamleler yapılacağına dikkat çeken Sinan Özdilli, tüm gelişmeleri önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.