Çorum FK Başkanlığını bırakan Oğuzhan Yalçın’ı bir duygusal mesajda kaleci Hasan Hüseyin Akınay'dan geldi.

Tecrübeli file bekçisi Oğuzhan Yalçın’ın istifasının ardından sosyal medya hesabından Yalçın’ın tribünde amigoluk yaptığı görüntüler eşliğinde şu mesajı paylaştı;

"Seninle çalışmak, aynı yolda aynı hedeflere yürümek benim için büyük bir şanstı. Sen sadece bir başkan değil, aynı zamanda bir abi bir dost oldun. İyi günde kötü günde her zaman yanımda oldun. Dürüstlüğün samimiyetin karakterin her anlamda örnek alınacak. Bazı insanlar kalplerdeki yeriyle asla unutulmazlar. Yolun açık olsun başkanım gönlümdeki yerin her zaman bambaşka olacak."