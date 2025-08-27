Pazar günü evinde Arca Çorum FK’yı konuk edecek olan Keçiörengücü geçen sezonda kadrosunda bulunan tecrübeli isim Mame Bıram Diouf ile yeniden anlaştı.

2020-2021 sezonunda Türkiye’de ilk kez Hatayspor forması giyen Mame Diouf ardından Tümosan Konyaspor ve önceki sezonda Göztepe takımında forma giydi.

Geçen sezon Keziörengücü’ne transfer olan Diouf bu sezon için anlaşma sağlayamadı.

Tecrübeli futbolcu ile yapılan görüşmeler sonunda hafta başında anlaşma sağlandı ve resmi imzayı atarak takımla çalışmalara başladı.

Diouf’un pazar günü Çorum FK maçında forma giymesi bekleniyor. Diouf geçen sezon takımına 14 gollük katkı yaptı.