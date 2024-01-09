Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler seçimlerinde yeniden muhtarlığa aday olduğunu belirtti.

Yaptığı açıklamada Akkent Mahallesi’ne hizmete devam etmek için yeniden aday olduğunu kaydeden Necip Güler, “Mahalle sakinlerimize çeşitli alanlarda yardımcı olmak, mahalleli ve belediye ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında köprü olmaya devam etmek için yeniden muhtarlığa aday olmaya karar verdim. Bilgi ve birikimimle halka hizmet Hakka hizmet bilinciyle hizmetlerimize devam etmek için muhtarlığa adayım” dedi.