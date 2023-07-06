FATİH AKBAŞ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), tarafından ‘Her Yıl 100.000 Yeni Sosyal Konut Projesi’ kapsamında Çorum’da Akkent Mahallesi’nde yaptırılan konutlarda projenin sonuna geliniyor.

754 konutun inşa edildiği projede konutlarda son rötuşlar yapılırken çevre düzenlenmesi çalışmaları da hızla devam ediyor.

Gerek binaların mimarisi gerekse çevre düzenlemesi ile çağdaş bir yaşam merkezi konseptinin sunulduğu toplu konutlarda binalar tamamlanırken, çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında toprak serimi ve bitki ekimleri yapılıyor.

TOKİ tarafından ihalesi 6 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen ve ardından çalışmaların başladığı 754 konutluk projede çalışmalarda sona yaklaşıldı.

2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 754 adet dairenin yer aldığı projede yüklenici firma binaları bitirirken konutların küçük eksikliklerinin tamamlanması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Tamamı asansörlü olan binalarda merkezi uydu ve yangın söndürme sistemleri ile yine merkezi çöp toplama ve kameralı kapı otomatı sistemleri de bulunuyor.

Çevre düzenlemesinin devam ettiği projede spor sahalarının yapımı devam ederken çocuk oyun gruplarının da kurulum çalışmaları başladı.

MİNİ İŞ MERKEZİ TAMAM

Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, mahallesinde TOKİ tarafından gerek mimarisi gerekse çevre düzenlemesi ile yeni bir yaşam merkezi inşa edildiğini belirterek,

“Mevcut projede iş merkezi yer almıyordu. Yaptığımız girişimler sonucunda ihtiyacı karşılayacak büyüklükte bir iş merkezi yapılmasının sözünü almıştık. Bu iş merkezinin inşası da tamamlandı. Böylece ileride eksikliği hissedilecek bir sorunu önceden çözmüş olduk. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ATLETİZM STADYUMU VE GUİNNESS ORMANI İLE KOMŞU

Proje kapsamında Akkent Mahallesi’nde inşa edilen toplu konutlar Atletizm Stadyumu ile Guinness Ormanı’nın hemen yanında yer alıyor.