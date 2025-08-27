BDDK Yönetim Kurulu üyesi ve Çorum sevdalısı Ahmet Aksu Çorum FK Başkanlığını bırakan Oğuzhan Yalçın’a hizmetleri için teşekkür etti ve yeni yönetime başarılar diledi.

Aksu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Çorum Futbol Kulübünde üç yıl boyunca başkanlığı büyük bir özveri ve vizyonla yürüten bu süreçte kulübü şampiyon yaparak tarihinde ilk kez 1. lige yükselmesini sağlayan kıymetli kardeşim Oğuzhan Yalçın’a Çorum FK camiasına kattığı değerler ve unutulmaz başarılar için en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Sayın Yalçın’ın liderliğinde elde edilen bu tarihi başarılar sadece Çorum FK’nın değil tüm Çorum halkının gurur kaynağı olmuştur. Kendisinin kulübe kazandırdığı vizyon, azim ve kararlılık, uzun yıllar boyunca ilham verici bir örnek olarak hatırlanacaktır.

Görevi devralan yeni kulüp Başkanı Savaş Balçık ve yönetim kurulunu da tebrik ediyor yeni dönemde Çorum FK’yı daha da ileriye taşıyacaklarına olan inancımın tam olduğunu ifade etmek istiyorum. Yeni yönetimimizin kulübümüzü sportif ve kurumsal anlamda daha güçlü bir noktaya taşıyacağına yürükten inanıyor, başarılar diliyorum. Çorum FK’ya gönül veren tüm taraftarlarımıza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim’ dedi.