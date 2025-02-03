Alacagücüspor, Osmancıkgücü depmasmanında 2-0 öne geçtiği maçta 2-2’ye yakalandı son bölümde rakibi on kişi kaldıktan sonra bulduğu golle 3-2 kazanarak haftayı üç puanla kapattı.

Maça hızlı başlayan Alacagücüspor Yusuf Berkay ve Furkan’ın attığı gollerle 2-0 öne geçtiği maçta ev sahibi takım Mehmet’in 33. ve 66. dakikalarda attığı gollerle skoru 2-2 yaptı ve umutlandı.

Maçın 70. dakikasında Osmancıkgücü kalecisi Berat Efe kırmızı kart gördü ve takımını on kişi bıraktı. Sondaki bölümde baskı kuran Alacagücü 80. dakikada oyuna sonradan giren Fatih’in attığı golle maçı 3-2 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Alacagücüspor 8 puana yükselirken Osmancıkgücüspor ise 1 puanda kaldı.