Alaca ilçe sahasının zemin yenileme çalışmalarına başlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Alaca ilçe sahasında yüklenici firma zemin söküm işlemini büyük oranda tamamladı.

Yıllardır kullanılan ve futbol oynamaya artık elverişsiz hale gelen ilçe sahasının zemininin yenilenmesi için başlatılan çalışmalar start aldı.

Yüklenici firma çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak sahayı ilçe gençliğinin emrine yeniden açması bekleniyor.

AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy İlçe Şehir Stadı’nda başlatılan yenileme çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Alaca İlçe Şehir Stadı’nda yürütülen halı saha yenilemesi, sentetik zemin değişimi ve çevre aydınlatma çalışmaları hakkında bilgi veren Gürsoy, projenin ilçeye önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Çalışmaların, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihale edildiğini hatırlatan Gürsoy, sürece destek veren Çorum Milletvekilleri ve İl Başkanına teşekkür etti.

Başkan Gürsoy, “Gençlerimizin daha modern ve güvenli alanlarda spor yapabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize ve tüm sporsever hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.