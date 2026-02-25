Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yeşilay tarafından ortaklaşa düzenlenen Satranç turnuvası 7 Mart cumartesi günü yapılacak.

1-7 Mart tarihleri arasında yurt genelinde kutlanan Yeşilay kapsamında Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Spor Kulübü ile birlikte 7’den 77’ye tüm vatandaşların katılımı ile Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen turnuvaya başvurular Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapılabilecek.

Qar kodu okutularak yapılabilecek turnuva için detaylı bilgi almak isteyenler 05383803820 nolu telefonu arayabilecekler.

Müsabakalar 7 Mart cumartesi günü Çorum Spor salonunda yapılacak. Müsabakalar sonrasında ise kategorilerinde dereceye girenlere ödüllüre verilecek.