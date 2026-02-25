Çorum Okullararası Parkur İl birinciliği bugün Spor Salonunda yapılacak.

Okul Sporları İl Temsilciliği tarafından Çorum’un en hızlılarını seçmek için düzenlenecek olan Parkur Yarışmaları bugün saat 09’da Yeni Spor Salonunda yapılacak.

Okul Sporlarında heyecan seviyesi en yüksek branşlardan biri olan parkur yarışmalarında genç yetenekler engelleri aşmak en hızlı süreyi yakalamak ve parkurun tozunu atmak için salonda koşuya hazırlanıyorlar.

Hız denge ve koordinasyonun birleştiği bu şölene tüm sporcuları ve yarış severler davet edildi.