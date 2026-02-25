Ankara’da yapılan Yeşilay Türkiye Gençler Taekwondo Şampyonasında 73 kiloda tatamiye çıkan Tugay Yolal finalde kaybederek gümüş madalya kazandı.

21-23 Şubat tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapılan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonasında 73 kiloda mücdele eden Çorum Öncüspor kulübünden Tugay Yolal eleme maçlarında zorlu rakiplerini yenerek finale yükseldi.

Final maçında Türk Telekomspor’dan Ercan Berk İmamoğlu ile karşılayan Tugay Yolal sıkletinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Son yıllarda katıldığı Türkiye Şampiyonası ve uluslararası turnuvalarda elde ettiği dereceler ile Çorum Taekwondosunun son yıllardaki en başarılı ismi olan Tugay Yolal bu başarısını Ankara’da da sürdürdü ve Türkiye ikincisi oldu.

Taekwondo İl Temsilcisi İshak Kepçeli, gençler Türkiye Şampiyonasında ikinci olan Tugay Yolal’ı ve antrenörlerini tebrik etti. Kepçeli Çorum Taekwondosunu yeniden canlandırmak için başlattıkları çalışmalar için Tugay Yolal’ın çok güzel bir rol model olacağını belirterek ‘Onun bu başarıları ilimizde Taekwondo çalışması yapan sporcuların adına son derece önemli. Çorum Taekwondosunu yeniden eski günlerine döndürmek için yaptığımız çalışmalarda her zaman bizlerin yanında olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a tüm camiam adına teşekkür ediyorum’ dedi.