Arca Çorum FK ligin 28. haftasında Manisa FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başlayacak.
Ümraniyespor ile pazar akşamı oynadığı maçın ardından iki gün izne çıkan kırmızı siyahlı takım bugün öğlen saatlerinde tesislerde toplanacak.
Saat 16’da ise haftanın ilk antrenmanına çıkacak olan Çorum FK’da Teknik Direktör Uğur Uçar’ın futbolcularla Ümraniyespor maçının değerlendirmesi bekleniyor.
Kırmızı Siyahlı takımda cezalı Arda Hilmi Şengül dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
Muhabir: Çorum Hakimiyet