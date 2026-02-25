Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ‘Sportif Yetenek Taraması’ çalışmalarını inceledi.

İl Müdürü Demirkıran beraberinde Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve Sportif Faaliyetler Şube Müdürü ile birlikte Yeni Spor Salonunda devam eden ‘Sportif Yetenek Taraması’ çalışmalarını incelediler.

Ziyaret sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürü antrenörlerden yapılan çalışmalar ve sporcuların gelişimleri hakkında bilgiler aldılar. Daha sonra sporcular ile sohbet eden ve tavsiyelerde bulunan Demirkıran, eğitim öğretimin yanında sportif faaliyetlere katılmalarının önemine dikkat çekerek çalışmalarında başarılar diledi.