Çorum Belediye Meclisinin ekim ayı toplantısı bugün yapılacak.

Meclis salonunda bugün saat 14.30’da başlayacak olan toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri şunlar:

“Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanının iptali. 4472 ada 6 parselin Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisi. Dijicraft Projesi için belediye başkanına yetki verilmesi. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi ile ortak hizmet projesi. Yurt dışı geçici görevlendirme (Azerbaycan). Boş kadro iptal ve ihdas. Kadro iptal ve ihdas. Çorum Valiliği ile ortak hizmet projesi. T-1 Cetvelinin güncellenmesi. Beyarmudu Belediyesi ile ortak hizmet projesi. Meydan/ cadde/ sokak ismi verilmesi ve kaldırılması. Gümüşhane Kürtün ilçesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması. Amasya Hamamözü ilçesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması. Kira ihalesi. Konut alanlarında ticaret kullanımı.

7 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi. Çorum İli Merkez İlçesi, Çepni Mah. 4777 ada 2 nolu parsel için imar planı değişikliği talebi.

Çorum İli Merkez İlçesi, Çoraklık mevki 4944 ada 1 nolu parsel için imar planı değişikliği talebi. Çorum İli Merkez İlçesi, Sıklık mevki 165 ada 15,16,17 nolu parseller için imar planı değişikliği talebi. Çorum İli Merkez İlçesi, Çepni Mah. 5079 ada 1 nolu parsel için imar planı değişikliği talebi. Gülabibey Mahallesi 42 ve 31 nolu kadastro paftalarına isabet eden sınırları pafta üzerinde belirlenmiş yaklaşık 106 hektarlık alana yönelik imar planı değişikliği talebi. Çorum İli Merkez İlçesi, Kunduzhan Mah. 368 nolu yapı adasına yönelik imar planı değişikliği talebi. Çorum İli Merkez İlçesi, Çomar mevki 153 adanın bir kısmı için imar planı değişikliği talebi.

Çorum İli Merkez İlçesi, Tepecik Mah. sınırları içerinde bulunan Eti Caddesine yönelik imar planı değişikliği talebi.”