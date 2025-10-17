AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Alaca’ya yapılacak Organize Sanayi Bölgesi yapımı için Bakanlık tarafından onayın verildiğini duyurdu.

Yaptığı açıklamada, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından Alaca Organize Sanayi Bölgesi kurulmasının onaylandığını kaydeden Kaya, "Bu karar, Alaca’mızın ekonomik kalkınmasına, istihdamına ve üretim gücüne büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Kaya konuyla ilgili açıklamasında şunları dile getirdi:

“Gazi Meclisimizde; Alaca Kaymakamımız Meriç Dinçer, Belediye Başkanımız Şerif Arslan, AK Parti İlçe Başkanımız Mücahit Gürsoy, Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Günser Şirin, Başkan Vekilimiz Hasan Demiran ve TSO Sekreterimiz Fatih Arslan’ı misafir ettik. Ziyaretlerinde Alaca Organize Sanayi Bölgesi kurulacağı ve Bakanlık tarafından onay verildiği müjdesini verdik. Üretimiyle, sanayisiyle ve girişimci ruhuyla büyüyen Alaca’mız için önemli bir adım daha atıldı. Hayırlı olsun.”