Alacagücüspor futbolcuları, maçlarında her zaman destekleyen küçük taraftarının imza isteğini geri çevirmedi.

Alacagücü futbolcuları, küçük taraftarlarının formasını imzalayarak ona unutulmaz bir anı hediye etti.

Alacagücüspor Kulübü Başkanı Kadir Bayat şöyle dedi: “Maçlarımızda her zaman yanımızda olan küçük taraftarımıza teşekkür etmek istedik. Onun imza isteğini kırmak istemedik. Futbolcularımız, formalarını imzalayarak ona mutlu bir anı yaşattılar. AlacaGücü Spor Kulübü olarak, taraftarımızla olan bağımızı her zaman güçlü tutmayı sürdüreceğiz. Taraftarımızın sevgisi ve desteği, sahadaki mücadelemize güç katıyor.”

Bu anlamlı jest, küçük taraftar için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda kaldı ve AlacaGücü’nün samimi ve içten yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.