Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ve Yönetim Kurulu üyeleri Alaca’da eczacılarla bir araya geldi.

Eczacı Odası Alaca İlçe Temsilcisi Esat Bayrak’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Alaca’da ki eczacıların sorun talepleri dinlendi.

Toplantı ile ilgili değerlendirmede bulunan Erol Afacan, “Çorum Eczacı Odası olarak bugüne kadar hayata geçirdiğimiz çalışmaları ve 2023-2025 dönemi çalışma performansını değerlendirdik. Yerelde ve ulusal düzeyde yürüttüğümüz projelerimizi ve mesleğimiz adına attığımız adımları paylaştık. Meslektaşımızın görüşlerini ve yeni dönem beklentilerini dinledik. Mesleğimizin geleceğini birlikte şekillendirme vizyonumuz çerçevesinde, planlarımızı ve hedeflerimizi yine eczacılarımızın yönlendirmesiyle belirlemeye devam edeceğimizi vurguladık. Nazik misafirperverliği, samimi yaklaşımları ve güzel sohbetleri ile bizleri en içten şekilde ağırlayan ilçe temsilcimiz Esat Bayrak’a ve tüm Alaca ilçe eczacılarımıza Çorum Eczacı Odası olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

