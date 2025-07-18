Çorum Kafkas Kültür Derneğinin düzenlediği “Nesilden Nesile Kültür ve Dayanışma Gecesi” etkinliği salı akşamı yapıldı. Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen programa ilgi yüksek oldu.

Gecede Zori Maykop, Peserey Gup, Mazenef Mızıka Grubu ve Hatti Müzik grubu sahne aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Çorum Kafkas Kültür Derneği Başkanı Ömer İder, “Kafkas dağlarının zengin kültürel mirasını, Çorum’un samimi yüreğiyle buluşturduğumuz bu anlamlı gecede sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu akşam, Çorum Kafkas Kültür Derneği olarak “Nesilden Nesile Kafkas Kültürü ve Dayanışma Gecesi”nde bir araya gelmenin gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu buluşma, sadece geçmişin izlerini takip etmek değil, ortak değerlerimizi yaşatmak ve geleceğe taşıma çabamızın bir simgesidir. Kültür, bir halkın kimliğidir. Diliyle, müziğiyle, dansıyla, örfüyle, ahlakıyla yaşar. Bizler de bu ruhu korumak, yaşatmak ve paylaşarak çoğaltmak için buradayız. Bu vesileyle, gerçekleşmesinde katkılarını esirgemeyen Çorum Belediyesine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne, bizlere destek olan sponsorlarımıza, bağışçılarımıza, emeğini ve desteğini bizden esirgemeyen tüm gönül dostlarımıza içten teşekkür ediyorum. Sizlerin varlığıyla anlam kazanan bu özel gecede, kültürümüzün ışığında aydınlanan, dayanışma ruhuyla güçlenen, unutulmaz anlar yaşamanızı temenni ediyorum. Sağ olun, var olun” dedi.

Konuşmanın ardından Adigey Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının profesyonel gösteri ekibi Zori Maykop , Çorum Kafkas Kültür Derneği ekiplerinden Mazenef Mızıka grubu ve Hatti Müzik grubu sahne performanslarıyla geceye damga vurdu.

Geleneksel kıyafetler, müzikler ve halk oyunlarıyla süslenen gecede zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.

Programı Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Tuncer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Müze Müdürü Metin Çakar, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın eşi Güner Sibel Ahlatcı, Ahlatcı Holding Tedarik Zinciri Direktörü Ahmet Cankat Dalamanlı, Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri de izledi.

Zori Maykop ekibi 15 Temmuz’da Kadeş Barış Meydanında kısa bir gösteri yaptı.