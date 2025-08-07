Çorumspor alt yapısından yetişen ve kırmızı siyahlı takım formasını giyen Osman Bodur yeniden Darıca Gençlerbirliği ile anlaştı.

Kırmızı Siyahlı takım alt yapısından yetişen ve 2013-14 sezonuna kadar Çorumspor fonması giyen Osman Bodur ardından Payasspon, Muğlaspor, 23 Elazığ FK takımlarında oynadıktan sonra 2019-20 sezonunda yeniden Çorum FK’ya döndü Ardın Maraşspor, Kırşehirspor, Adıyamanspor, Bayburtspor, ve önceki sezon Darıca Gençlerbirliği forması giyen Osman Bodur geçen sezon ilk yarıda Orduspor ikinci yarıda ise Tepecikspor’da forma giydi. Osman Bodur yeni sezon için daha öncede oynadığı Darıca Gençlerbirliği ile anlaştı ve resmi imzayı attı.