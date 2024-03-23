Coğrafi İşaretli ürünlerimizden Çorum ili Alaca ilçesine özgü yumurtalı ve/veya mantarlı olarak iki şekilde hazırlanan bir yemektir.

Çorum ili Alaca ilçesinin yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan, Alaca Borana Yemeği günlük öğünlerde tüketimin yanı sıra; düğün, bayram, festival gibi özel günlerde de ikram edilir.

Hazırlanmasında kullanılan bileşenler ve üretim metodu bakımından farklılaşan Alaca Borana Yemeğinin hazırlanması ve pişirilmesi aşamaları ustalık becerisi gerektirir. Bu sebeplerle; Borana Yemeğinin üretildiği Çorum ili Alaca ilçesi ile ün bağı bulunur.