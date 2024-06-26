Çorum FK’nın son üç sezonda elde ettiği başarıda en büyük pay sahibi iki isim bir araya geldi.

İki sezondur kırmızı siyahlı takıma göğüs sponsorluğu yapan Alagöz Holding Başkanı ve aynı zamanda AK Parti Milletvekili Cantürk Alagöz, Çorum FK Onursal Başkanı ve Sungurlu Belediye Başkanı seçilen Muhsin Dere’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cantürk Alagöz, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Başkan vekili Feyyaz Gökel ile birlikte Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret etti.

Dere, Cantürk Alagöz’ü bina girişinde çiçeklerle karşıladı. Daha sonra makama geçen Cantürk Alagöz ve beraberindekiler burda sohbet ettiler.

Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cantürk Alagöz’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Cantürk Alagöz ise Muhsin Dere’ye görevinde başarılar diledi. Ziyaret sırasında en önemli gündem maddesi Çorum FK oldu.

Ziyarette Çorum FK’nın yeni sezon çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Oğuzhan Yalçın Alagöz ve Dere’ye kulübe yaptıkları destekten dolayı teşekkür etti.