AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Engelli Eğitim Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Başkan Alagöz, onlarla tek tek ilgilenerek durumları hakkında öğretmenlerinden bilgiler aldı. Keyifli anların yaşandığı ziyarette Başkan Alagöz öğrencilerle sohbet etti.

Başkan Alagöz’e Engelli Eğitim Merkezi ziyareti sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti Merkez İlçe Başkan Vekili Ünal Cevizci ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Bilgen eşlik etti.

Öğrencilerin iş eğitimi, el becerileri ve müzik sınıflarını gezen Başkan Alagöz, engelli öğrencilerin kendi el becerileriyle yaptıkları ürünlerle ilgili sorular sordu ve onları tebrik etti.

Sınıfları tek tek ziyaret ederek eğitim gören çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Alagöz, “Engelli kardeşlerimizin yaşama sevincini kaybetmeden mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için büyük gayret göstermeliyiz. Bunu topyekün olarak sadece belediyelere bırakmadan toplum ve milletçe yapmalıyız ki, onların gözü, kulağı, dili, eli ve ayağı olmalıyız. Bir gün değil her gün bu duyarlılığı ve farkındalığı göstermeliyiz. Şunu unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Sevgi ve saygıyla, hoşgörümüzle hayatı onlar için kolaylaştırmamız gerekiyor” dedi.

Verdikleri emeklerden dolayı öğretmenlere teşekkür eden Başkan Alagöz, “Böyle güzel bir ortamda böyle güzel bir şekilde öğrencilerimize verdiğiniz emeklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.