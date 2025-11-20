Arca Çorum FK’da hafta başında antrenmanda sakatlanan Aleksiç’in tedavi sürecini hızlandırmak ve en kısa sürede sahalara dönmek için ülkesine gittiği öğrenildi.

Kırmızı Siyahlı takımın tecrübeli futbolcusu antrenmanın son bölümünde alt adelesinden sakatlanmış ve çalışmayı yarıda bırakmıştı.

Çekilen MR ve raporunun ardından alt adelesinde yırtık ve kanama tesbit edilen Aleksiç’in tedavi sürecine başlanmıştı.

Tedavi ve sahalara dönme süresini kısaltmak için Aleksiç ülkesinde bu konuda uzman aynı zamanda Milan takımında da görev yapan tecrübeli bir doktor ile görüşerek tedavisini orta yaptırmak istedi.

Çorum FK yönetimi de tecrübeli futbolcunun en kısa sürede sahalara dönmesi için gerekli çalışmaları yaptı ve Aleksiç dün ülkesi Sırbistan’a gitti.

Burda yapılacak tedavi sonunda Aleksiç’in Bandırmaspor maçında oynamasının zor olduğu Bodrumspor maçına kadar ise takıma katılmasının beklendiği öğrenildi.