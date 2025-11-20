Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Çorum-İskilip yolu ile ilgili 'Türkiye Yüzyılı’nda; güvenli, hızlı ve konforlu yollarla milletimizin hizmetindeyiz' şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

2 yıl önce hizmete alınan Çorum-İskilip yolunda geçtiğimiz yıl çökme meydana gelmiş, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise yeni yapılmasına rağmen yoldaki çökmenin araştırılması ve ilgili müteahhit firma hakkında gereğinin yapılmasını istemişti.

Bugün çökme meydana gelen yolun bir bölümünde asfalt yenileme çalışmaları yapıldığı görüldü.

Yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, 2 yılda bu hale gelen yolu yapan müteaahhit firmasına tepki gösterdi.