Arca Çorum FK’nın sezon başında Konyaspor’dan transfer ettiği Aleksic kırmızı siyahlı forma ile ilk golünü Hatayspor deplasmanında attı.

Tecrübeli futbolcu maçın ilk bölümündeki etkili oynadığı anlarda Pedrinho’nın savunma arkasına mükemmel pasında Aleksic göğsü ile önüne aldı ve kaleciden böyle kurtulduktan sonra topu Hatayspor ağlarına göndererek skoru 2-0 yapan golü attı.

Aleksiç Çorum FK forması ile ilk golü attıktan sonra ise golün sevincini kaptan Yusuf ile birlikte böyle yaşadı.

Objektiflere ve ekranlara yansıyan bu görüntü kırmızı siyahlı futbolcuların hırsı ve inancını göstermesi adına son derece önemli ve anlamlı