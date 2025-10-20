Arca Çorum FK’nın Hatayspor ile Mersin Stadyumunda oynadığı karşılaşmada tribünlerde renkli görüntüler yaşandı.

Mersin’li çocuklar Çorum FK’nın yıldız futbolcularına hazırladıkları pankart ile dikkat çekti.

Mersin’de oynanan maçta yerini alan üç minik taraftar, ellerindeki dikkat çekici pankartlarla hem futbolculara sevgilerini gösterdi hem de formalarını istemeyi ihmal etmedi.

Bir taraftar, kaleci İbrahim Şehiç’e hitaben “ŠEHIC #13 MOZEŠ LI MI DATI SVOJ DRES?” (Şehiç, bana formanı verir misin?) yazılı bir pankart hazırladı.

Diğeri ise “Eren abi lütfen bana #99 formanı verir misin?” pankartıyla yıldız futbolcuya seslendi.

Üçüncü taraftar ise kaptan Yusuf Erdoğan’ın kariyer istatistiklerini içeren özel bir afiş hazırlayarak destek mesajı verdi.