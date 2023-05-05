Özel Algı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrenciler ve velileriyle birlikte bahar şenliği coşkusu yaşadı.

Geçtiğimiz pazartesi günü Çorum Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin büyük emeklerle sergilediği oyunlar velilerden tam not aldı.

Şenlikte; tiyatro, şiir, müzik, dans gösterileri, yarışmalar, oyunlar yer alırken, çocuklar katılımcılardan büyük alkış topladılar. Rehabilitasyon çocukları hem kostümleri, hem de dansları ile şenliğe renk kattılar.

Kurum Müdürü Yelda Koçak Topdal, “Çocuklarımızın bu tür etkinliklerde yer almaları çok önemli. Sosyal, kültürel alanda, özgüvenlerinin gelişmesinde bu etkinliklerin payı büyük. Bu tür etkinliklerin sık sık yapılması, hem veliler hem de çocuklarımız için çok faydalı.” diye konuştu. (Haber Merkezi)