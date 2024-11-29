982 Sayılı Çorum Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi.

Çorum Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Birliği'nde (ÇESOB) yapılan genel kurulda mevcut Başkan Ali Bardakçı güven tazeledi.

Tek liste halinde yapılan seçimde Ali Bardakçı yeniden başkan seçilirken, Yönetim Kurulu üyeliğine ise Ahmet Kaval, Mahmut Eliaçık ve Bülent Özkan seçildi.

Kongrede Birlik Temsilciliği asil üyeliklerine ise “Ali Bardakcı, Ahmet Kaval, Ümüt Anaklı, Murat Ünel, Cengiz Kart, Ramazan Okumuş, Ufuk Erden, Erkan Şentürk, Ahmet Göktaş, Hüseyin Yalçın ve Elvan Şentürk seçildi.