Çorumlu Masa Tenisi Antrenörü Ali Korkmaz Türkiye Para Masa Tenisi Teknik Kurul Başkanı olarak görevlendirildi.

Masa Tenisinde milli takımda sporcu olarak görev yapan ardından antrenör olarak Bursa Tofaşspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Çorum Belediyespor kulübünde görev yapan ve bu dönemde bir çok milli sporcunun yetişmesine katkı yapan Ali Korkmaz geçtiğimiz yıllarda da yıldız, genç ve A milli takımlarında antrenör olarak görev yaptı. Korkmaz ayrıca geçtiğimiz dönemde Masa Tenisi Federasyonu Teknik Kurul Başkanlığıda yaptı.

Masa Tenisi Federasyonu son seçiminde oluşan Kerim Koç başkanlığındaki yönetim kurulu tarafından Ali Korkmaz’a Türkiye Para Masa Tenisi Teknik Kurul Başkanı olarak görev verildi.