Okul Sporları yıldızlar, Gençler A ve B kategorileri kros il birinciliği dün yapıldı.

Millet Bahçesi Koşu parkurunda yapılan il birinciliğinde katılım oldukça düşük oldu.

Yıldızlarda Necip Fazıl Kısakürek ve Hacı Bektaş Veli gençlerde ise B kategorisinde Bahçelievler ve Bayat’tan iki okul ile A kategorisinde de yine iki Bayat Okulu ile Spor Lisesi’nden 90 sporcu yarıştı.

Yıldız Kızlar’da takım sıralamasında iki okul mücadele etti.

Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu birinci olurken Hacı Bektaş Veli Ortaokulu ise ikincilik kupasını aldı. Bu kategoride ferdilerde ise Bahçelievler Salim Akaydın Ortaokulu’ndan Eylül Kazancı birinci Necip Fazıl Kısakürek Ortokulu’ndan Rabia Sarmaşık ikinci Hacıbektaş Veli’den Buse Çorlu üçüncü Necip Fazıl Kısakürek’ten Hıra Nur Saraç ise dördüncü oldu.

Yıldız erkeklerde takımlarda tek başına yarışan Hacı Bektaşi Veli Ortaokulu birinci oldu. Bu kategoride ilk dört içinde aynı okuldan üç sporcu bulundu.

Hıdır Ayberk İbiş birinci, Hamza Uçak üçüncü Bekir Baran Güneş dördüncü olurken Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan Abdulkadir Şentürk ise ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Gençler B kategorisinde takımlarda mücadele eden okul olmadı. Ferdi yarışlarda ise erkeklerde Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nden Ömer Akın Fındık birinci Eti Anadolu Lisesi’nden Poyraz Yetkin ikinci Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İHL’den Arda Solak üçüncü Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi’nden Onur Çilek dördüncü oldu.

Kızlarda ise Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Nilsu Şahin birinci Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Bürşa Cıbır ikinci aynı okuldan Yaren Köymen üçüncü Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi’nden Onur Çilek ise dördüncü oldu.

Gençler A kategorisinde ise takım sıralamasında Bayat’tan iki okul ve Spor Lisesi öğrencileri mücadele ettiler. Genç erkekler A kategorisinde takım sıralamasında Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi birinci Spor Lisesi ikinci olurken Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Ferdi sıralamada ise Şehit Osman Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Aykut Köstek birinci olurken Spor Lisesi’nden Mustafa Güler ikinci Mert Ali Erdal üçüncü oldu. Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Zafer Telek ise dördüncü oldu.

Genç Kızlar A takım sıralamasında Spor Lisesi birinci olurken Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. Ferdi sıralamada ise Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu imam Hatip Lisesi’nden Cansu Kiraz Koç birinci aynı okuldan Amine Betül Kılıçarslan ikinci olurken Spor Lisesi’nden Sibel Çiçek üçüncü Elif Koçak ise dördüncü oldu.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle takım sıralamasında dereceye giren okullara kupa öğrencilere ise madalyaları verildi.

Takımlarda birinci olan okullar ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandılar.