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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çorum’un Sungurlu ilçesi merkezli Suntat’ın Almanya'daki merkezini ziyaret etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Mannheim’da 37 yıldır hizmet veren gıda markası ve toptancısı Çorum’un Sungurlu ilçesi merkezli Suntat’ın merkezini ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.

Şansölye Scholz, Halil, Mustafa, Muharrem, Ali ve Kadir Baklan kardeşler tarafından 1986 yılında kurulan gıda şirketi Suntat’ı ziyaret etti.

Türk ve Akdeniz gıda ürünlerini üretip uluslararası pazarda satan şirkette çalışanlarla bir araya gelen Scholz, ziyaretin ardından şunları söyledi:

“Benim için çok özel bir ziyaret oldu. Çok başarılı bir şirket, Almanya’da ekonomik faaliyetler geliştiren ve ülkemizde mümkün olan hemen her şeyi ve onunla neler yapılabileceğini gösteren kardeşler tarafından kuruldu. Bunun sadece gurur verici bir şirket tarihi değil, aynı zamanda çok başarılı bir entegrasyon örneği olduğuna ve bu nedenle üzerine inşa edebileceğimiz bir şey olduğuna inanıyorum. Çok spesifik ekonomik konulardan konuştuk. Bunlar, ülkemiz için önemli ve sadece kurumsal gelişimle ilgili, ancak elbette çalışanlar için daha da geliştirebileceğimiz fırsatlarla da ilgili. Örneğin, mesleki eğitim yoluyla Almanya’da doğal olarak iş gücü elde ettiğimiz gerçeğini dikkate alırsak, gençlerin okuldan sonra yaptıklarıyla ve aynı zamanda iş gücü açığı olan Almanya’ya vasıflı işçilerin göçüyle ilgili imkânları kullanarak yeni fırsatlar yaratabiliriz. Benim için iyi ve çok cesaret verici bir ziyaret."

Başbakan Scholz, Suntat ziyaretinin ardından Türkiye İşverenler Derneği Rhein-Neckar e.V. temsilcileriyle ekonomik konuların yanı sıra göçmen başarı öykülerinin de tartışıldığı bir programa da katıldı.

Programın ardından basına açıklama yapan Scholz, “Bunun ülkemiz için iyi bir işaret olduğunu düşünüyorum” dedi.