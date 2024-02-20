Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde 19 Şubat 2020 yılında düzenlenen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Fatih Saraçoğlu, Çorum’un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı.

ALMANYA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN GELDİ

Hanau şehrinde Türkler tarafından işletilen iki nargile kafe ile bir büfeye düzenlenen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden hemşehrimiz Fatih Saraçoğlu'nu ölüm yıldönümünde anmak üzere Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği’nde görevli Elçi-Müsteşar Hennig Simon ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus İskilip’e geldi. Konuk görevliler ilk olarak İskilip Kaymakamı Ramazan Polat'ı ziyaret etti.

KABRİ BAŞINDA ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Kaymakamlık Makamı’nda gerçekleşen ziyaretin ardından Fatih Saraçoğlu’nun Hacıkarani Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. İlçe Müftülüğü tarafından yapılan Kur'anı Kerim tilaveti ve duanın ardından anma programı sona erdi.

Hacıkarani Mezarlığında yapılan anma törenine Kaymakam Ramazan Polat, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinde Görevli Elçi-Müsteşar Hennig Simon, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, İlçe Müftüsü, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı ve ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Fatih Saraçoğlu’nun'nun yakınları katıldı.