Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Kurulu'nda yürütme kurulu üyeliğine seçildi.

Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu 7 Temmuz Pazar günü Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Kurula 2450 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Genel kurulda 2450 delegenin katılımıyla yapılan oylamada, Halil İbrahim Yılmaz, 2446 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan da Halil İbrahim Yılmaz’ın yeni dönemde yürütme kurulunda görev aldı.

Bu süreçte kendisine destek olan Çorumlu ve Çorumlu olmayan vakıf, dernek başkanlarına teşekkür eden Alper Bilan, kendisini aday gösteren Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’a teşekkür ederek, “Bundan sonra kentimizin ve vakfımızı Ankara’da en iyi şekilde temsil etmekten onur duyacağım” dedi.