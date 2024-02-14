Ankara'da faaliyet gösteren Vakıf 19'un Yönetim Kurulu Başkanı, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkanı Alper Bilan gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Alper Bilan, kuruluşumuzun 34’ncü yıl dönümü nedeniyle tebriklerini ileterek ‘nice yıllar’ temennisinde bulundu.

Yerel ve genel gündeme dair de sohbetin yapıldığı ziyarette Bilan, Vakıf19’un çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bilan’a teşekkür etti.