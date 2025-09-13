Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yeni transferi Alper Potuk, takımın güzel hedefleri ve projeleri olduğunu belirterek "İnşallah Ankara Keçiörengücüyle şampiyon olup bu takımı Süper Lig'e taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Kuzey Makedonya'nın Gostivar takımından Ankara Keçiörengücü'ne transfer olan 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Alper Potuk, başkent ekibindeki hedeflerini değerlendirdi.

Çaykur Rizespor'dan sonra yurt dışına transferine ilişkin Alper Potuk, "Çaykur Rizespor ile 1. Ligde şampiyonluk yaşadıktan sonra Türkiye'de bir çok kulüple görüşmelerim oldu. Sonrasında Kuzey Makedonya'dan çok güzel bir proje ile geldiler, ben de kabul ettim ve Gostivar'da 2 yıl oynadım. Yaklaşımları, misafirperverlikleri her şeyi çok güzeldi, sadece saha ve stat zeminleri biraz problemliydi ama genel olarak güzel geçti. Şimdi tekrardan Türkiye'ye başkente Keçiörengücü'ne döndüm." dedi.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'da forma giymiş bir futbolcu olarak Ankara Keçiörengücü'nün tesislerini, alt yapı çalışmalarını nasıl bulduğuna yönelik soru üzerine de tecrübeli futbolcu, "Buraya görüşmeye geldiğimde gördüm, Keçiörengücü'nün böylesine güzel tesislerinin olduğunu bilmiyordum. Türkiye standartlarında ilk 10'un içinde olabilecek çok güzel tesisler yapmışlar. Buradan sizin aracılığınızla bu kulübün bir futbolcusu olarak hem de bu ülkede yıllarca hizmet etmiş bir futbolcu olarak böyle yatırımlar yaptığı için sayın başkanımız Sedat Tahiroğlu'na çok teşekkür ediyorum." yanıtını verdi.