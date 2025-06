Arca Çorum FK'nın tesislerinde bulunan antrenman sahalarının yapım işleri devam ediyor. Her iki sahada da yapılan işlerin ?70'i tamamlandı. Sahaların yapım işleriyle ilgili olarak yakından ilgilenen ve her hangi bir detayın atlanmaması için yoğun mesai harcayan kulüp yöneticisi Halis Öksüz, her iki sahanın da drenaj çalışmasında sona gelindiğini ifade etti. Sahaların yapımına öncelikle drenaj işinden başlanıldığını ve 6'şar metre aralıklarla dolgu işlemlerinin yapıldığına dikkat çeken Öksüz, bundan sonraki süreçte ise yerden ısıtma işleri ve çim serme işlerinin hız kazanacağını kaydetti. Bu sürecin drenaj işinden daha uzun bir zaman alacağına dikkat çeken Halis Öksüz, noksansız bir iş yapılabilmesi adına en ince detaylara kadar ilgilendiklerini ve tek isteklerinin uzun yıllar kullanabilir bir zemin elde etmek olduğunu söyledi.

Arca Çorum FK'nın Bülent Üstünel antrenman sahası arkasında bulunan tribünler söküldü. Sökülen tribünlerin yerine çabuk yetişen ağaçlar dikileceğini ifade eden Arca Çorum FK yöneticisi Halis Öksüz, bu sayede tesis çevresinin daha yeşil ve güzel bir görünüm kazanacağını dile getirdi.

KAZAN DAİRESİ'NİN TEMELİ ATILDI

Arca Çorum FK tesislerinde, yapım çalışmalarının ardından yenilikler de devam ediyor. Bittiği zaman bölgenin yerden ısıtmalı tek tesisi olacak olan tesislerde her detay düşünülüyor. Bunlardan biri de ısıtma sistemini çalıştıracak olan kazan dairesi. Kulüp yöneticisi Halis Öksüz, tesisin kenarında bulunan uygun alana yapılacak olan kazan dairesi sayesinde sistemin sorumsuz şekilde çalışmasının sağlanacağını dile getirdi. Öksüz, bununla birlikte de tesis binasında da önemli tadilatlar yapılacağını da söyledi. Öksüz ayrıca, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'ın talimatı doğrultusunda sezon biter bitmez çalışmalara başladıklarını ve bu yönde kendilerine her konuda destek olan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın'a teşekkür ettiklerini de yineledi.