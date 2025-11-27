Arca Çorum FK U 19 takımından dört futbolcu profesyonel takımlara transfer oldu.

İki futbolcu Karaköprü Belediyespor’a iki futbolcu ise Diyarbekirspor ile sözleşme imzaladı.

Ülke genelindeyaşanan bahis soruşturması kapsamında bir çok kulüp kadro kurmakta zorlanırken bu takımlar amatör transferin serbest bırakılması üzerine Gelişim Ligi ve Bölgesel Amatör Lig takımlarına yöneldi.

Bu kapsamda U 19 Gelişim Liginde mücadele eden Çorum FK takımı hiç bir iddiası kalmaması nedeni ile futbolcular gelen teklifleri değerlendirdi.

Kırmızı-Siyahlı ekibin U 19 kadrosunda forma giyen Emin Arslan ile Metehan Arda Şişik, TFF 3. Lig ekiplerinden Diyarbekirspor’a Efe Furkan Ak ve Ozan Dikimen ise 3. Lig temsilcisi Karaköprü Belediyespor’a imza attı.