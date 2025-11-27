Sungurlulu hemşehrimiz Ramazan Karacif’in teknik direktörlüğünü yaptığı İşitme Engelliler Millî Takımımız Olimpiyat Şampiyonu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki İşitme Engelliler Erkek Futbol Millî Takımımız, Olimpiyat şampiyonu oldu.

Millîler, Japonya'da düzenlenen 25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları finalinde (Deaflympics 2025) ev sahibi Japonya'yı 2-1 yendi. Ay-Yıldızlıların gollerini 5. ve 18. dakikalarda Mert Ali Özen atarken, Japonya'nın golünü Hayashi kaydetti.

TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural şampiyonlukla ilgili olarak, "Millîlerimizin o inancını her zaman gözlerinden okuyorduk. Ne olursa olsun bu inancın, bu azmin zaferi getireceğinden emindik. Maddi ve manevi desteklerinden dolayı başta Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu olmak üzere TFF 1. Başkan Vekilimiz Mecnun Otyakmaz'a, Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ural Aküzüm'e teşekkür ediyorum. Riva'daki kamplarda da Millî Takım'la birlikte olup her defasında desteklerini gösterdiler." dedi.

Kerim Vural, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu adına olimpiyat şampiyonluğu nedeniyle İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ile birlikte teknik direktör Ramazan Karacif, futbolcular ve tüm teknik heyeti tebrik etti ve "Bu olimpiyat şampiyonluğunun hem ülkemiz hem de engelli futbolunun dünyadaki değerinin anlaşılması adına çok önemli bir başarı kıstası olduğunu unutmamak gerekir." diye konuştu.