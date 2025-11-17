Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi 13. Olağan Genel Kurulunu yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Çorum Belediyesi Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan genel kurulda divan başkanlığı görevini Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Duğan üstlenirken, divan başkan yardımcılıklarına ise Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Pehlivan ile Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Ufuk Gürbüz ve Ziya Demez seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda yönetim ve denetim raporları okunarak ibra edildi.

Daha sonra seçime geçildi. Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Şaban Kabakçı yeniden dernek başkanlığına seçildi.

Konuşmasında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapan Kabakçı, “Görme engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, haklarını savunmak ve Çorum’da daha güçlü farkındalık oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Duğan ise derneğin misyonuna dikkat çekerek, Çorum Şubesinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni dönemde daha fazla proje ve iş birliği yapılacaklarına inandığını ifade etti.