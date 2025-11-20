Bekir Bolat yıl içerisinde başarılı olan kız sporcularını ödüllendirdi.

Bu yıl içerisinde değişik branşlarda yapılan ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren kız çocukları düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Bekir Bolat tarafından ödüllendirilen sporcular ve elde ettikleri dereceler şöyle: Tuğba Çıtak (Dünya Kız Çocukları Taekwondo Şapyinosası birincisi), Almina Ece Ergün (Wushu Türkiye ikincisi), Yaren Uzun (Wushu Balkan üçüncüsü), Ceylin Ulcayto (Wushu Türkiye birincisi- Budakiido Türkiye birincisi), Cemre Satıcı (Dünya Kız Çocukları Taekwonda Şampiyonası ikincisi), Ceren Türkoğlu (Budakaido Türkiye Şampiyonası), Elif Ebrar Özçifçi (Wushu Baykan birincisi), Azra Su Dişlek (Wushu Baykan ikincisi), Gizem Bilgiç (Dünya Kız Çocukları Taekwondo Şampiyonası birincisi, Taekwondo Analig Yarı Final üçüncüsü), Ayşe Sevda Yanaşma (Wushu Balkan birincisi), Ceylin Saha Balcı (Wushu Balkan birincisi), Yağmur Biçer (Analig Taekwondo yarı final üçüncüsü).