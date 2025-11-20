U 16 Final Grubunda ilk haftanın iki kaybeden takımı Sungurlu Belediyespor ile Gençlerbirliği Sungurlu ile sahasında karşılaştı.

Maçın ilk dakikalarda etkili olan Sungurlu Belediyespor 10. dakikada Arif Baran’ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Gençlerbirliği 61. ve 80. dakikalarda M. Emin’in attığı golerle rakibini 2-1 yenerek ikinci maçında üç puan sevincini yaşadı.

Sungurlu Belediyespor ise bu mağlubiyet ile ikinci maçından da puansız ayrıldı.