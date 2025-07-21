Ons altın, ticaret görüşmeleri ve merkez bankalarının kararları öncesi yatay seyrediyor.

Gram altın ise döviz kurlarındaki volatilitenin etkisiyle rekor seviyeye yakın işlem görüyor.

ABD'nin ticaret savaşlarını destekler nitelikteki hamleleri yakından izlenirken ons altın fiyatları haftaya sakin başladı.



Jeopolitik riskler, küresel ekonomik problemler, ABD'nin korumacı yaklaşımı piyasalarda emtialar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.



Dalgalı günleri sakin geçiren ons altın uzun süren duraklama dönemine girdi.



Merkez bankalarından gelecek olan faiz aksiyonuna göre yön bulması beklenen altın beklenen ivmeyi yakalayamıyor.

GRAM ALTIN HAREKETLİ

Dolar kurundaki yükselişin etkisiyle birlikte gram altın fiyatları rekora çok yakın seviyelerde işlem görüyor. Gram altın 16 Haziran 2025 tarihinde 4380 lirayla tarihi rekor kırmıştı.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3349 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3345 dolar, en yüksek de 3358 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3354 dolardan işlem görüyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4349 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4344 lira, en yüksek de 4376 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4374 liradan alıcı buluyor.