Erzurumspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı deplasmanda kaybetmemenin önemli olduğunu söyledi.

Amacımız, düşüncemiz, camianın isteği play-off içinde olmak.' diyen Şanlı,

"Kaybetmeme alışkanlığı önemlidir, bunu oyuncularımla konuştum. Geldiğimizden bu yana ilk iki haftayı kazanarak geçmiştik. Şu anda da kaybetmedik ama futbol bir oyun. Bundan herkes keyif almalı. Zemin o kadar kötüydü ki oyun adına bir şey çıkmadı. Zor geçeceğini biliyorduk ve duran toplarda etkili olan bir takım vardı. Oyuncularımı mücadeleleri için tebrik ediyorum. Saha açısından oyun anlamında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama eleştirmediğimiz zaman da her şeyin üstü kapanıyor. Bu şartlarda kimse keyif alamaz. Kazanır ya da kaybedersiniz bunda sorun yok ama bu iyi zeminde olur." dedi

Şanlı, play-off sıralamasında kalmayı hedeflediklerini anlatarak, "Hedefimiz play-off içinde olmak çünkü burada olunca her an her şey olabilir. Geldiğimizden bu yana play-off içinde kalmayı hedefliyoruz. Puanlar çok yakın, her hafta sıralama değişebiliyor. Herhalde yıllardır böyle bir puan sıralaması olmamıştır diye düşünüyorum. Amacımız, düşüncemiz, camianın isteği play-off içinde olmak. Sonrasına bakarız." değerlendirmesinde bulundu.