Arca Çorum FK'nın bu sezon başında Konyaspor'dan transfer ettiği Yusuf Erdoğan, Hatay maçında yıldızlaştı.

Kaptan Ferhat Yazgan'ın yedek oturduğu maçta sahaya kaptan olarak çıkan Erdoğan, 1 gol 1 asist yaparak, galibiyette önemli katkı yaptı.

Ligde 10 maçta 3 gol 6 asiste imza atan Erdoğan, 1.Lig'in en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor.

Yaptığı asistler ve attığı gollerle kırmızı siyahlı taraftarların da sevgilisi haline gelen Erdoğan, Pazar günü oynanacak Boluspor maçında takımının en önemli kozu olacak.